هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 06:32 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتحدث في البيت الابيض في واشنطن في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2019

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الاوروبي، لا يتيح لبريطانيا عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك في اتصال مع نايجل فاراج عبر إذاعة "ال بي سي" البريطانية.

وقال ترامب "لأكون صريحا معك، مع هذا الاتفاق وفي بعض وجوهه لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا".

وكان ترامب وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة الى "اتفاق رائع".

وأضاف ترامب "أعلم أن بوريس جونسون يريد أن يعير ذلك اهتماما خاصا. لأنه تم بطريقة ما استبعادنا وسيكون ذلك سخيفا".

وفي المقابلة نفسها التي تمت عبر الهاتف دعا ترامب جونسون إلى التحالف في الانتخابات التشريعية مع "صديقه" نايجل فاراج الذي يرى أن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه منتصف تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل يبقي بريطانيا قريبة جدا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب مخاطبا نايجل "أود أن أراك مع جونسون لأنكما معا ستحققان نتائج جيدة، ولأنكما حققتما نتائج جيدة في الانتخابات الأخيرة، وهو يكن لك احتراما كبيرا".

وخلال الانتخابات الأوروبية نهاية أيار/مايو حل حزب فاراج في الطليعة مع 31,6% من الأصوات.

وتابع ترامب "أقول لك أنه يحترمك كثيرا. لا أعرف ما إذا كنت تعلم ذلك" مشيدا ب"شخصيتين مميزتين".

وأوضح "أرغب في أن أراكما معا. سيكون الأمر ممتازا".

ويتوقع أن يزور ترامب لندن قبل أسبوع من الاقتراع، لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

سبي/ليل/ج ب

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