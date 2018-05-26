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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 01:06 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 01:06

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الابيض بواشنطن في 26 أيار/مايو 2018.

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت ان الامور "تسير جيدا جدا" باتجاه انعقاد قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في موعدها الاساسي في 12 حزيران/يونيو المقبل في سنغافورة.

وقال ترامب خلال لقائه في البيت الابيض معتقلا اميركيا افرجت عنه فنزويلا في وقت سابق السبت ان "الامور تسير جيدا جدا. نتطلع الى 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. الامر لم يتغير".

واوضح ان "هناك اجتماعات تجري الآن في الوقت الذي نتحدث فيه"، مضيفا "اعتقد ان هناك الكثير من النوايا الحسنة".

وكان ترامب فاجأ العالم الخميس بإعلانه إلغاء القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين كيم. لكن بعد أقل من 24 ساعة، عاد الرئيس الاميركي وأعلن أن اللقاء لا يزال ممكنا انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

والسبت وجهت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز اشارات متفائلة ايضا قائلة إن "فريق استطلاع من البيت الابيض سيغادر الى سنغافورة كما هو مبرمج من اجل القيام بالتحضيرات اللازمة في حال اجراء القمة".

بدورها قالت كوريا الشمالية ان زعيمها كيم جونغ-اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعهدا خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين السبت عقد "لقاءات متكررة في المستقبل"، مشيرة الى رغبة كيم "الثابتة" بلقاء ترامب.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيمين "اتفقا على الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل (...) وأكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

واضافت ان "كيم جونغ-اون شكر مون جاي-إن على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، وعبّر عن رغبته الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب