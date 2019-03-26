هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 11:04 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشير بإصبعه إلى صحافي "سي إن إن" جيم أكوستا خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في واشنطن بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "عدو الشعب" و"حزب المعارضة الحقيقي" الثلاثاء بعدما برأه تقرير المدعي الخاص روبرت مولر من التواطؤ مع روسيا، متهما الصحافيين بالتحيّز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترامب عبر "تويتر" إن "وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين، دفعوا قدما التضليل بشأن التعاون مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائما بأنه لم يكن هناك أي تعاون". وأضاف "هم في الحقيقة عدو الشعب وحزب المعارضة الحقيقي".

واستخدم ترامب في السابق مصطلح "عدو الشعب" لوصف وسائل الإعلام التي يصر على الدوام على أنها لا تغطي الأحداث المرتبطة به بشكل دقيق.

ويشير ترامب هذه المرة إلى التحقيق الذي قاده المدعي الخاص مولر بشأن علاقات ترامب الغامضة بروسيا والشبهات بأن فريق حملته الانتخابية عام 2016 تعاون مع عملاء روس بهدف التأثير على نتيجة الاقتراع لتصب في صالحه.

ووفقا لخلاصة مقتضبة نشرها وزير العدل وليام بار الأحد، لم يعثر مولر على أي أدلة بشأن حدوث تعاون بين ترامب والروس رغم أنه تمكن من تأكيد أن وكلاء روس سعوا للتدخل في الانتخابات.

واعتبر ترامب أن الخلاصة تعد بمثابة صك براءة وتثبت صحة ادعاءاته المتكررة بأنه تعرض لـ"حملة مطاردة شعواء" وأن وسائل الإعلام التي تابعت التحقيق عن كثب كانت جزءا من هجوم منظم عليه.

وأشارت خلاصة التقرير إلى أن مولر لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن إن كان ترامب عرقل مسار القضاء وهو أمر ترك البت فيه لوزارة العدل. وكتب بار في الخلاصة أن ترامب لم يرتكب جريمة من هذا النوع.

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