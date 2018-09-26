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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 10:13 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:13

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جينبينغ يخرجان من اجتماع لرجال أعمال في قصر الشعب في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

اعتبر دونالد ترامب الأربعاء أن نظيره الصيني شي جينبينغ "ربّما لم يعد صديقاً" له، وذلك ردّاً على سؤال بشأن الاتهامات التي وجهّها الرئيس الأميركي قبيل ساعات من ذلك إلى بكين بالتدخّل في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "ربّما لم يعد صديقي، ولكنّي أعتقد أنه يحترمني".

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق الأربعاء إنّ لديه "أدلّة" سيتم "نشرها قريباً" تثبت أن بكين تتدخّل في انتخابات منتصف الولاية ضد حزبه الجمهوري بهدف إضعافه سياسيا لأنه يخوض حرباً تجارية ضدّها.

وعن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، شدّد ترامب على أن هذه المواجهة ليس لديها "أي تأثير بتاتاً" على الاقتصاد الاميركي.

وقال الرئيس الأميركي "علينا أن نجعل (التجارة) عادلة. لذلك، فنحن الآن عند 250 مليار دولار ونسبة فائدة تبلغ 25 بالمئة"، في إشارة الى الرسوم الجمركية التي فرضها على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "هناك مال وفير يأتي إلى خزائننا، وهذا الأمر لم يكن له أي تأثير بتاتاً على اقتصادنا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب