ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين "في أحسن حال"

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 01:20 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) وبجانبه نطيره الصيني شي جينبينغ في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين "في أحسن حال".

والتقى ترامب نظيره الصيني شي حينبينغ نهاية الأسبوع الماضي واتفقا على هدنة تجارية مدتها 90 يوما من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذّاك تضاربت الأجواء، ما انعكس على البورصات العالمية. وكتب ترامب على تويتر: "المحادثات مع الصين هي في أحسن حال".

وتبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم تخطّت قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار ما أدخلهما في نزاع تجاري بدأ يقلّص أرباح الطرفين.

وانتعشت الأسواق بعد الاتفاق الذي أبرم خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس ايرس لكن سرعان ما بدأت تُطرح تساؤلات حول تفاصيله وحول قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين على حلّ خلافاتهما.

وازدادت المخاوف بعد ورود أنباء حول توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" في كندا واحتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات على إيران.

وأثار توقيف المديرة المالية لمجموعة "هواوي" مينغ وانتشو غضب الحكومة الصينية وأثار قلقا من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

والخميس بدت الصين الخميس وكأنها تقلل من المخاوف بقولها إنها ستشرع "فورا" في تطبيق الاجراءات المتّفق عليها في الهدنة التجارية.

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