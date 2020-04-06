هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 09:52 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 6 نيسان/أبريل 2020.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً "صديقه العزيز" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين "يصلّون من أجل شفائه".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وأضاف "لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.

وقال "سنرى ما إذا كان بإمكاننا تقديم أيّ مساعدة. لقد اتّصلنا بجميع أطباء بوريس وسنرى ما سيحدث"، من دون مزيد من التوضيحات.

وتربط بين ترامب وجونسون علاقة وثيقة لا سيّما وأنّ كلا الزعيمين يرفع لواء القومية ومحاربة الهجرة والاتفاقات التجارية الثنائية عوضاً عن الاتفاقات التجارية الإقليمية والدولية.

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