ترامب "حزين جدا" لإدانة المدير السابق لحملته بول مانافورت
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المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت(afp_tickers)
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة هيئة محلفين للمدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه "رجل جيد".
وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية "أنا حزين جدا لهذا الأمر"، معتبرا أن الإدانة جزء من "حملة اضطهاد" أعقبت انتخابات 2016.
وبالرغم من إعراب ترامب عن أسفه، الا أنه سعى لإبعاد نفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تأمين فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2016.
وقال ترامب "لقد عمل لصالح الكثير من الناس"، مشيرا الى حملات سابقة للرئيس الراحل رونالد ريغان والمرشح لمنصب نائب الرئيس بوب دول.
وأضاف "ما حصل أمر محزن للغاية، وهذا لا علاقة له بالتواطؤ الروسي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب