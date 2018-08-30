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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 01:55 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:55

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 29 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)