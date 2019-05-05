هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 06:14 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا في حديقة البيت الابيض في الثاني من ايار/مايو 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن على المدعي الخاص روبرت مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن التحقيق الذي أجراه حول مسألة تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

وطلبت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي من مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 أيار/مايو بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين وتوصل إلى أن ترامب سعى لمنع استكماله لكنه لم يشر إلى ما اذا كان من الواجب توجيه اتهام إليه بعرقلة سير العدالة.

وفي رد فعله على الدعوة، قال ترامب عبر "تويتر" "لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته".

وقال ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديموقراطي في اللجنة القضائية، لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 أيار/مايو ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس بانتظار موافقة المدعي الخاص عليه.

وقال سيسيلين إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن مولر سيدلي بشهادته لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".

وكان ترامب ذكر أن تقرير مولر برّأه من تهم التعاون مع روسيا لكن الديموقراطيين يريدون طلب أدلة من مولر تشير إلى أن الرئيس قد يكون عرقل القضاء.

وتحدث مولر عن عشر حالات سعى خلالها ترامب لمنع استكمال التحقيق لكنه لم يصل إلى استنتاج بشأن إن كان قد تم ارتكاب جريمة أم لا.

لكن وزير العدل بيل بار قال في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 آذار/مارس أن الأدلة غير كافية لدعم تهمة عرقلة سير العدالة.

واحتج مولر في رسالة إلى بار بعد ثلاثة أيام بتاريخ 27 آذار/مارس اشتكى فيها من أن مذكرة وزير العدل "لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته".

لكن في شهادة أدلى بها لاحقا أمام الكونغرس، قال بار إن لا علم لديه بأن مولر يختلف معه على الملخص.

ودفع كشف رسالة مولر علنا الثلاثاء رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لاتهام بار بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك