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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 06:58 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:58

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجتمعا بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)