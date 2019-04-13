هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 04:45 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في الأول من شباط/فبراير 2019

تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت ما إذا ينبغي أن يحصل الديموقراطيون على نسخة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي برأه من تهمة التواطؤ مع روسيا في انتخابات 2016.

وكان المدعي العام بيل بار قد أعلن إنه سينشر نسخة غير كاملة من التقرير المؤلف من 400 صحفة بعد شطب تفاصيل "حساسة" خلال الأسبوع المقبل.

وغرّد ترامب "لماذا ينبغي أن يحصل الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون في الكونغرس على حق تفحص تقرير مولر الذي توصل إلى عدم وجود تواطؤ والبالغة تكلفته 35 مليون دولار (سنتين من الاعداد)، في وقت ارتُكبت الجريمة من جانب هيلاري المحتالة والحزب الديموقراطي وشرطيين قذرين". وأضاف "المدعي العام بار سيتخذ القرار".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن قرار نشر التقرير يعود "كليا" للمدعي العام فيما قالت المتحدثة الإعلامية سارة ساندرز في آذار/مارس "لا أعتقد أن لدى الرئيس أي مشكلة" بخصوص نشره.

وتأتي تصريحات الرئيس بعد أيام على وصفه التقرير بأنه محاولة "انقلاب" في وقت وعد بار بالتحقيق في "تجسس" مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على ترامب.

وكان ترامب قد وصف مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفدرالي بأنهم "شرطيون قذرون".

وبعد ثلاث سنوات على فوزه في الانتخابات لا يزال ترامب يهاجم منافسته السابقة إلى البيت الأبيض الديموقراطية كلينتون لاستعمالها خادم كمبيوتر شخصي لمراسلات حكومية وهدد بإعادة فتح التحقيق في المسألة.

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