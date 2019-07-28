هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 11:07 م

ترامب يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض 24 تموز/يوليو 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنّ مدير الاستخبارات الوطنيّة دان كوتس سيترك منصبه في 15 آب/أغسطس، في أحدث حلقة من سلسلة التغييرات التي تشهدها الإدارة الأميركيّة.

وكان كوتس على خلاف مستمرّ مع ترامب خلال فترة تولّيه منصب مدير الاستخبارات الوطنيّة، لكنّه حاول تجنّب المواجهة المباشرة مع الرئيس المتقلّب.

وقال ترامب في تغريدة إنّه يعتزم تعيين جون راتكليف مسؤولاً مهمّته الإشراف والتنسيق بين الـ"سي آي إيه" ووكالة الاستخبارات الوطنيّة ووكالات استخباريّة اخرى.

وراتكليف هو أحد النوّاب عن تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدل والأمن الداخلي في مجلس النوّاب.

وكتب ترامب أنّ راتكليف "سوف يَقود" ويكون مصدر "إلهام" للولايات المتحدة، شاكرًا لكوتس "الخدمة العظيمة" التي أدّاها للبلاد.

واشتبك ترامب مرارًا مع رؤساء المخابرات الأميركيّة، بمن فيهم كوتس، حول قضايا بينها التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.

وإذا تمّت المصادقة على ترشيح راتكليف، فسيكون لدى ترامب رئيس للاستخبارات أكثر توافقًا مع وجهات نظره.

وسيُشكّل رحيل كوتس من منصبه الحلقة الأحدث في سلسلة التغييرات في الإدارة الأميركيّة. فقد غادر وزراء الدّفاع جيم ماتيس والأمن الداخلي كيرستن نيلسن والخارجية ريكس تيلرسون، فضلاً عن الأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، مناصبهم في وقت سابق.

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