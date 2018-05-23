ترامب: مصير القمة مع زعيم كوريا الشمالية سيتحدد "الاسبوع المقبل"
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب لدى سماعه النشيد الوطني قبل موكب تنصيب المديرة الجديدة للمخابرات المركزية الاميركية جينا هاسبل في مقر الوكالة في 21 ايار/مايو 2018.(afp_tickers)
اوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون سيتحدد "الاسبوع المقبل"، فيما توجه مساعدوه الى سنغافورة للاعداد للقمة.
وقال ترامب في اشارة الى القمة التي من المقرر ان تعقد في 12 حزيران/يونيو "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن ان تحصل .. وفي اي حال سنعلم الاسبوع المقبل بشأن سنغافورة".
واضاف "سيحصل ذلك يوما ما. قد يحصل في 12 حزيران/يونيو. سنرى".
وفي وقت سابق، اكد وزير الخارجية مايك بومبيو ان قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" لكن انعقادها يبقى رهنا بقرار كيم.
ومنذ الاسبوع الفائت، يحيط الغموض بامكان انعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية في شكل مفاجىء بعدم المشاركة فيها اذا طالبتها واشنطن بالتخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب