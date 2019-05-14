هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 03:22 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 9 أيار/مايو 2019

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بمساعدة المزارعين الاميركيين الأكثر تضررا من الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين.

والاثنين أعلنت الصين انها ستزيد الرسوم الجمركية بشكل كبير على آلاف السلع الزراعية والصناعية الاميركية ردا على قرار ترامب الاسبوع الماضي رفع الرسوم الجمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية إلى أكثر من الضعف.

وكتب ترامب على تويتر "مزارعونا الوطنيون العظماء سيكونون من أكبر المستفيدين مما يحدث الآن".

وأضاف "نأمل في أن تواصل الصين شراء منتجاتنا الزراعية الرائعة والأفضل، ولكن إذا لم يحدث ذلك فستقوم بلادكم بتعويض الفرق استنادا إلى مشتريات الصين المرتفعة جدا".

ومنذ العام الماضي أضرت الحرب التجارية بشكل كبير بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين، وأثرت على القطاع الصناعي في البلدين.

وقدمت إدارة ترامب العام الماضي 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين كتعويضات، ووعدت بفعل المزيد باستخدام عائدات من الرسوم الجديدة التي قال ترامب خطأ ان الصين هي التي تتكبدها وليس الواردات الأميركية.

وكان ترامب شن الحرب التجارية العام الماضي لإجبار الصين على القيام باصلاحات اقتصادية كبيرة وخفض العجز التجاري الأميركي الهائل.

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