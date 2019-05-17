هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 03:21 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في واشنطن في 16 ايار/مايو 2019.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه "أمر جيد" أن تتسبب السياسة الأميركية بإرباك إيران.

وشن ترامب على تويتر هجوما حادا على وسائل الإعلام بسبب ما سماه "التغطية الخاطئة وغير الدقيقة لإيران".

ولكن من وجهه نظره فإنّ التغطية كان لها أثر إيجابي واحد.

وقال "على الأقل إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمرا جيدا".

وأصدر البيت الأبيض مؤشرات مختلفة خلال الأيام الأخيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام اميركية أنّ خلافا كبيرا يدور في حكومة ترامب حول طريقة التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

وأمرت إدارة ترامب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الاسبوع الماضي بذريعة تهديدات مصدرها إيران.

كذلك أمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود "تهديد وشيك" تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

وتقول التقارير الأميركية إنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدفع باتجاه تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن آخرين في الإدارة يقاومون هذا التوجه.

وقال ترامب نفسه أخيرا إنّه يحتاج احيانا إلى كبح اندفاع بولتون.

والخميس، قال ترامب ردا على سؤال ما إذا كانت الحرب ستندلع مع إيران "لا آمل في ذلك".

وقال شركاء الولايات المتحدة في العراق الأسبوع الفائت إنّ مستوى التهديد لم يرتفع في شكل كبير أخيرا، فيما طالب نواب في الكونغرس بالاطلاع على المعلومات التي تستند إليها إدارة ترامب ودفعتها الى تصعيد التوتر مع طهران.

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