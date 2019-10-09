هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 09:12 ص

امراة تفر من القصف التركي على بلدة رأس العين في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد وقت قصير من بدء أنقرة حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد

بدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوماً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو انه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قواتها من نقاط حدودية.

وأسفر الهجوم، الذي انتقدته عدو دول أوروبية عن مقتل 15 شخصاً من مدنيين ومقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد مواقف أميركية متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء العملية التركية "فكرة سيئة".

وقال إن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" بعد سلسلة انتقادات اتهمته بالتخلي عن المقاتلين الأكراد، الذين شكلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب قدمته بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

وبعد أيام من حشد تركيا لقواتها وفصائل سورية موالية لها قرب الحدود، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الأربعاء عبر تويتر أن "القوات المسلحة التركية و+الجيش الوطني السوري+ باشرا عملية +نبع السلام+ في شمال سوريا".

وبدأ الهجوم التركي بغارات جوية استهدفت بلدة رأس العين ومحيطها، قبل أن يطال قصف مدفعي مدناً وقرى عدة على طول الشريط الحدودي، في المنطقة التي تأمل أنقرة إقامة "منطقة أمنة" فيها تعيد إليها اللاجئين السوريين لديها.

وطال القصف، وفق قوات سوريا الديموقراطية، "مواقع عسكرية ومدنية".

وأفاد المرصد السوري عن غارات جوية محدودة استهدفت أساساً منطقة رأس العين، مع استمرار للقصف المدفعي على مناطق عدة. وطال ليلاً مدينة القامشلي، إحدى أبرز المدن الكردية.

وأسفر القصف المدفعي، وفق المرصد، عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وسبعة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية. كما أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح.

وتشهد بعض المناطق تبادلاً لإطلاق النار بين جانبي الحدود. وكانت أفادت وسائل اعلام تركية عن سقوط قذائف على مدن تركية محاذية للحدود.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مساء الأربعاء إن العمليات العسكرية "ستستهدف فقط مخابئ الإرهابيين وملاجئهم وأسلحتهم"، معتبرا أن "المدنيين الأبرياء ... وكذلك الأصدقاء وعناصر الدول الحليفة في منطقة العمليات لن يتعرضوا للأذى".

وأفاد مراسل فرانس برس والمرصد السوري عن بدء حركة نزوح مع إطلاق العملية التركية.

وتحدث المرصد عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مناطق لا يشملها القصف التركي.

وشاهد مراسل فرانس برس في رأس العين، إثر بدء القصف سحباً من الدخان وعشرات المدنيين من رجال ونساء وأطفال لدى فرارهم عبر سيارات وشاحنات صغيرة أو سيراً على الأقدام محملين بأمتعتهم. كما أفاد ليلاً عن بدء حركة نزوح من القامشلي.

وحذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء أطراف النزاع من استهداف المدنيين. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف إن "تركيا ملزمة بموحب القانون الإنساني الدولي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

- "النفير العام" -

ويهدف الهجوم، الذي ندّدت به دمشق وحليفتها طهران، وفق إردوغان، إلى إقامة "منطقة آمنة"، بما يسمح بإعادة نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري فروا إلى تركيا من النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على إثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وتُعدّ أنقرة الوحدات الكردية "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداًً ضدها على أراضيها منذ عقود.

وبدأت تركيا غاراتها رغم اعلان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أن القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة أغلقت الأجواء أمام الطائرات التركية.

وقال "لا نية لدينا في تغيير ذلك في الوقت القريب". إلا أن سحب واشنطن بين 50 ومئة جندي من الحدود الشمالية الإثنين بدا أشبه بضوء أخضر لتركيا بشنّ هجومها وأثار مخاوف الأكراد الذين دعوا إلى فرض منطقة حظر جوي في شمال سوريا.

واستبقت الإدارة الذاتية بدء الهجوم بإعلانها صباح الأربعاء "النفير العام" في مناطق سيطرتها. وفي موقف لافت، دعت الأربعاء روسيا إلى تسهيل محادثات مع دمشق، بعد اعلان وزير الخارجية سيرغي لافروف إجراء بلاده اتصالات مع الأكراد والحكومة السورية و"حضهم على بدء الحوار لتسوية المشاكل في هذا الجزء من سوريا".

ورحّبت الإدارة الذاتية بتصريحات لافروف. وأكدت تطلعها إلى أن "يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقية".

ولم تثمر مفاوضات سابقة بين الطرفين، مع إصرار دمشق على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في 2011، وتمسّك الأكراد بإدارتهم الذاتية ومؤسساتها.

ويثير الدعم الأميركي لقوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على نحو ثلاثين في المئة من مساحة البلاد، غضب دمشق التي تعهدت بالتصدي لأي هجوم تركي.

- "التفكير ملياً" -

وأثار قرار ترامب سحب قواته من الحدود الشمالية انتقادات واسعة من سياسيين أميركيين وحتى كبار الجمهوريين، إذ اعتُبر بمثابة تخلٍ عن القوات الكردية التي شكلت حليفاً رئيسياً لواشنطن في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن ترامب نفى ذلك. وقال في تغريدة الثلاثاء "لم نتخل بأي شكل من الأشكال عن الأكراد".

وتوعّد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من ترامب بأن الكونغرس سيجعل تركيا "تدفع غالياً" ثمن هجومها، متهما إدارة ترامب بـ"التخلي.. بشكل معيب" عن الأكراد.

وفي اتصال هاتفي، أكد إردوغان الأربعاء لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العملية التركية ضد القوات الكردية في سوريا، "ستساهم في جلب السلام والاستقرار إلى سوريا وستسّهل الوصول إلى حلّ سياسي".

وأورد الكرملين من جهته أن بوتين دعا إردوغان إلى "التفكير ملياً" قبل شن الهجوم.

وأبدت دول أوروبية عدة بينها فرنسا خشيتها من احتمال أن يُسهم الهجوم في انتعاش تنظيم الدولة الإسلامية مجدداً مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.

وأبدت الخارجية البريطانية "قلقها البالغ إزاء العمل العسكري الأحادي الجانب".وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على وجوب "ألا نعرّض المكاسب التي حققناها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية للخطر".

ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر تركيا لوقف العمليات.

بورز-دلس-لار-رح/اع

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