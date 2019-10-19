هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 08:49 ص

جندي سوري يرفع إشارة النصرر ويلوح بالعلم السوري بينما يستعد آخر لرفع العلم الأصفر لوحدات حماية الشعب الكردية، فوق عمود كهربائي على الحدود التركية في بلدة كوباني الكردية السورية في شمال محافظة حلب في 18 تشرين الأول/اكتوبر 2019

اتهمت تركيا السبت القوات الكردية بانتهاك اتفاق قضى بتعليق هجومها في شمال سوريا مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة محاذية لحدودها.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "القوات المسلحة التركية تلتزم تماما بالاتفاق" الذي تم التوصل اليه الخميس مع الولايات المتحدة، "على الرغم من ذلك، نفذ الإرهابيون (...) في المجمل 14 هجومًا في الساعات ال36 الماضية".

وقالت الوزارة إن 12 من الهجمات جاءت من رأس العين في شمال شرق سوريا، وواحدة من تل أبيض وأخرى من منطقة تل تمر، مضيفة أنه تم استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة بما في ذلك الصواريخ.

وافقت تركيا على تعليق هجومها على سوريا لمدة خمسة أيام، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان حذر الجمعة من أنه سيستأنف عملية واسعة النطاق ضد القوات الكردية إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" تريد تركيا إقامتها بمحاذاة حدودها داخل سوريا.

وقالت وزارة الدفاع إن تركيا كانت تنسق مع الولايات المتحدة "من أجل صمود الاتفاق والحفاظ على الهدوء ما عدا الدفاع عن النفس".

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