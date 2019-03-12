هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 01:29 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكتبه في القدس في 10 آذار/مارس 2019

اتهمت تركيا الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب"العنصرية الصارخة" بعد تأكيده أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل "فقط للشعب اليهودي".

وغرد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز".

وأضاف "يعيش 1,6 مليون عربي مسلم في اسرائيل. هل ستتحرك الحكومات الغربية أو أنها ستصمت مرة أخرى تحت الضغط؟".

وقال نتانياهو الأحد أن اسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيا عرب اسرائيل، في خضم حملة الانتخابات التشريعية في 9 نيسان/أبريل.

وكان نتانياهو يرد على حسابه على انستغرام على جدل أثارته تصريحات الممثلة روتيم سيلا على الموقع نفسه.

وكانت الممثلة والعارضة الشهيرة وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الأقلية العربية التي تمثل 17,5% من السكان وأكدت أن "دولة اسرائيل لجميع مواطنيها".

ورد نتانياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، إلا أنه أشار إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي يعلن إسرائيل دولة لليهود.

وقال "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها .. وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقريناه، فإن إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية فقط".

واتهمت المعارضة نتانياهو بوصم عرب اسرائيل قبل الانتخابات لزيادة نسبة مشاركة ناخبي اليمين.

وأردوغان يدعم بقوة القضية الفلسطينية وينتقد بانتظام السياسة الاسرائيلية رغم تحسن العلاقات بين أنقرة وإسرائيل في 2016 بعد أزمة دبلوماسية دامت سنوات.

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