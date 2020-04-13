هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2020 05:58 م

مترجل في جادة استقلال في منطقة تقسيم خلال الغلق التام نهاية الأسبوع، اسطنبول، تركيا، 12 نيسان/ابريل 2020.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين أنه سيتم تجديد الإغلاق المفروض يومي السبت والأحد في المدن الكبرى كل نهاية أسبوع طالما كان ذلك ضروريا لكبح انتشار وباء كوفيد-19.

وقال اردوغان عقب اجتماع حكومي عبر الفيديو، إنه "في إطار مكافحة الجائحة، قررنا مواصلة الإغلاق خلال نهاية الأسبوع طالما كان ذلك ضروريا. أعلم الآن مواطنينا أنه سيتم فرض اغلاق اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 17 نيسان/ابريل حتى منتصف ليل الأحد 19 نيسان/ابريل".

مساء الجمعة، فاجأت وزارة الداخلية ملايين الأتراك بإعلامهم بقرار منع الخروج من المنازل خلال نهاية الأسبوع في أكبر 30 مدينة بالبلاد قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ.

وأدى الإعلان المتأخر إلى احتشاد آلاف السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

قاد ذلك إلى تقديم وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته مساء الأحد بعد موجة نقد استهدفته، لكن رفض اردوغان الاستقالة.

وأكد رئيس الدولة الاثنين "سنتخذ التدابير الضرورية لتجنب الفوضى التي شهدناها".

واتخذ قرار الاغلاق مع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الأيام الأخيرة.

وأصيب أكثر من 61 ألف شخص وتوفي 1300 بسبب كوفيد-19، وفق أحدث حصيلة رسمية وزارة الصحة الاثنين.

وقال اردوغان الاثنين "تملك مستشفياتنا الامكانيات لمكافحة هذه الجائحة لناحية الفحص والمعالجة وعدد وحدات العناية المركزة المتوفرة".

وضاعفت تركيا التدابير لمحاولة احتواء الوباء، اذ أغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية ومنعت التجمعات.

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