هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 10:51 ص

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في موسكو في 08 نيسان/ابريل 2019

جمدت تركيا موجودات ثلاثة من كبار قادة المتمردين الحوثيين في اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، حسب قرار نشر الخميس في الجريدة الرسمية.

وتفيد هذه الوثيقة أن كل موجودات عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي تم تجميدها حتى 26 شباط/فبراير 2020.

كما جمدت موجودات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017، وابنه أحمد علي عبد الله صالح، حتى التاريخ نفسه.

وتفيد الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية ووقعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن هذا القرار اتخذ تماشياً مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكانت أنقرة جمدت في السنوات الأخيرة موجودات عدد من الأشخاص المدرجين في القرار الجديد الذي نشر الخميس.

ويقاتل المتمردون الحوثيون الذين يحتلون العاصمة اليمنية، منذ أربع سنوات القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ودفع النزاع في اليمن الذي سبب أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليا حسب الأمم المتحدة، بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وقد أسفر عن سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة جزئية لمنظمة الصحة العالمية. وتقول منظمات غير حكومية أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير ويتحدث بعضها عن حصيلة أكبر بخمس مرات.

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