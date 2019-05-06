هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 04:02 م

رفضت تركيا الاثنين التحذير الذي وجهته لها الولايات المتحدة بشأن التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، ووصفته ب"غير الواقعي".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية عبرت الاحد في بيان عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.

كما وجه الاتحاد الاوروبي طلبا مماثلا الى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إن بيان الخارجية الاميركية بتاريخ الخامس من ايار/مايو والمتعلق بنشاطات التنقيب لتركيا في منطقتها للجرف القاري غير واقعية".

وجاء في البيان أيضا أن الخارجية التركية اوضحت أن أنقرة لا تعترف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول اخرى مجاورة في البحر المتوسط، كما أن لها حقوقها في منطقتها للجرف القاري.

وتابع البيان التركي "وبالتالي فإن محاولات أطراف ثالثة الحلول مكان المحاكم الدولية لترسيم الحدود البحرية غير مقبولة".

وبعد أن شدد البيان على غياب "اتفاق لترسيم الحدود البحرية معترف به في المنطقة" اعتبر أن "عملياتنا للتنقيب تتواصل في منطقتنا للجرف القاري في مناطق اعطت حكومتنا حق التنقيب فيها لشركة توركيش بتروليوم عامي 2009 و2012".

وكانت تركيا اعلنت الجمعة عزمها على القيام باعمال تنقيب عن الغاز حتى ايلول/سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الاعلام القبرصية أنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته الى ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان ارادوا ضم الجزيرة الى اليونان.

وسبق ان وقعت قبرص عقود تنقيب عن المحروقات مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والاميركية اكسون موبيل.

لكن أنقرة تعارض اي تنقيب لموارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

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