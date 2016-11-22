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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 نوفمبر, 2016 07:50 ص 22 نوفمبر 2016 - آخر تحديث - 07:50

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في انقرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

اعلنت الحكومة التركية الثلاثاء سحب مشروع قانون مثيرا للجدل ينص على إلغاء العقوبة على بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر الذين يتزوجون ضحاياهم، في استسلام غير معهود امام ضغط الشارع.

واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الثلاثاء سحب مشروع القانون بعد ساعات من دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان الى ايجاد تسوية و"أخذ الانتقادات والتوصيات بالاعتبار".

وينص النص الاصلي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الخلفية الاسلامية، على تعليق ادانة من يعتدي جنسيا على قاصر، اذا تزوج ضحيته. ويطبق هذا التدبير مرة واحدة بمفعول رجعي.

واثار مشروع القانون تظاهرات في البلاد بعد التصويت عليه في قراءة اولى الخميس. ورأى فيه منتقدوه انه يشرع اغتصاب القصر. ونزل آلاف الاشخاص الى الشوارع خلال نهاية الاسبوع للمطالبة بحسب مشروع القانون.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ "اغلق الملف (...) واذا تم التوصل الى توافق بين الاحزاب، يمكن العودة اليه لاحقا"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

ويأتي قرار سحب مشروع القانون وسط توترات اجتماعية قوية ناجمة عن عمليات التسريح والاقالة لآلاف العسكريين والموظفين والمدرسين والصحافيين والقضاة التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو. وشملت ايضا المعارضة الداعمة لقضية الاكراد في تركيا ووسائل الاعلام الناقدة للحكم.

ويشكل سحب مشروع القانون الذي شكل نقطة التقاء للعديد من قوى المعارضة السياسية والمنظمات غير الحكومية المنتقدة لنظام اردوغان، تنازلا نادرا من النظام التركي الذي يهيمن عليه منذ 2002 حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.

-"قلق بالغ" -

واثار مشروع القانون قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة واحزاب معارضة والاف المواطنين الاتراك.

وتظاهر مئات الاشخاص الثلاثاء في انقرة حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا الوصول الى مقر البرلمان، بحسب مصور فرانس برس.

وقالت الحكومة التركية ان مشروع القانون الذي يريد الغاء عقوبة الاعتداء على قاصر، يقتصر على المتزوجين دينيا، واذا كان الزوج يقبع في السجن لانه تزوج قاصرا بموافقة عائلتها. ولا تزال هذه العادة مطبقة خصوصا في شرق تركيا.

واعتبر يلديريم انه "ليس من العدل" ان يجبر اطفال هذه الزيجات "ان يكبروا بدون حنو آبائهم (المسجونين) وان "يدفعوا ثمن اخطاء الوالدين".

وذكر الامين العام لأبرز حزب معارض (سي.اتش.بي، الاشتراكي الديموقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو "اذا تراجع حزب العدالة والتنمية اليوم، فذلك بفضل النساء الجريئات في هذا البلد".

وجاء قرار سحب المشروع في وقت بدأت الحكومة مفاوضات حثيثة مع المعارضة القومية قبل الدعوة المنتظرة في الربيع الى تصويت شعبي على اصلاح للدستور من اجل اقامة نظام رئاسي يسعى اليه اردوغان.

وابدت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الاطفال خشيتها من ان يشجع مشروع القانون المعتدين جنسيا على قاصرات، من خلال تمكين المعتدين من الضغط على الاسر للزواج من ضحاياهم وتفادي العقاب القانوني.

وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وثلاث وكالات اممية اخرى اعربت الاثنين عن "قلقها العميق" حيال مشروع القانون الاساسي الذي "من شأنه ان يضعف قدرة تركيا على التصدي للاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال غوري فان غوليك من منظمة العفو الدولية ان سحب القانون "بشرى سارة"، مشيرا الى انه بات يطالب بالغائه "بصورة نهائية". وعبر مشاهير وحتى جمعية تشغل ابنة الرئيس اردوغان منصب نائب الرئيس فيها، عن قلقها من مشروع القانون.

واعتبرت منظمة "النساء والديموقراطية" القريبة من النظام والتي تتولى سمية اردوغان منصبا فيها، ان ابرز مشاكل هذا المشروع هو انه يرسي قاعدة قانونية لما يشكل اجبارا او رضى.

ويمكن للقاصرين في تركيا ان يتزوجوا في السابعة عشرة من العمر اذا حصلوا على موافقة ذويهم. ويتيح القانون الزواج في سن السادسة عشرة في "بعض الظروف الاستثنائية" بعد موافقة احد القضاة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب