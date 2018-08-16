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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 01:18 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:18

وزير المال التركي براءة البيرق يلقي كلمة يعرض فيها سياسته الاقتصادية في 10 آب/أغسطس 2018 في اسطنبول

سيسعى براءة البيرق وزير المالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب اردوغان الخميس الى تهدئة الأسواق بشأن الانهيار الكبير لليرة التركية وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وسجل نحو 3000 مستثمر من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أسماءهم للانضمام إلى مؤتمر عبر الدائرة المغلقة مع البيرق الساعة 13,00 ت غ، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وكان اردوغان عين صهره البيرق وزيرا للمال الشهر الماضي ليواجه مهمة صعبة لاصلاح اقتصاد البلاد المتعثر.

ويأمل البيرق في أن يترك انطباعاً أفضل من الانطباع الذي تركه الجمعة الماضي عندما قدم عرضا توضيحياً بشأن استراتيجية النمو في تركيا بينما كانت الليرة تشهد سقوطا مريعاً.

وصرح مصدر دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "هذه آخر فرصة للبيرق ليثبت عدداً من الأمور من بينها أنه يفهم ما يحدث، وأنه يستطيع أن يكون لديه رد فعل مناسب، وأنه يتمتع بنفوذ على اردوغان".

وشهدت العملة التي خسرت 40% من قيمتها هذا العام، انهياراً كبيراً الأسبوع الماضي ما أدى إلى هلع في البورصات العالمية خوفا من عدوى.

وسرّع انهيار العملة، تصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة اللتين تبادلتا فرض عقوبات ورفعتا الرسوم الجمركية على بعض المنتجات بسبب احتجاز تركيا لقس أميركي.

إلا أن العملة التركية سجلت تحسنا الخميس حيث بلغ سعر الليرة الخميس 5,7 ليرة مقابل الدولار و6,5 ليرة مقابل اليورو.

يبدو أن العملة استقرّت منذ الثلاثاء نتيجة تدابير اتخذها البنك المركزي وقيود جديدة وضعتها السلطات المصرفية للحدّ من المضاربة على العملة التركية وتوفير السيولة للبنوك التركية.

- "تغيير في السياسة"-

الا ان محللين يقولون أن هذه الخطوات ليست كافية ويدعون إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير، وهو ما تعارضه حكومة اردوغان التي تعتبر تحقيق النمو الاقتصادي من أهم أولوياتها.

وقال هولغر شميدنغ الخبير الاقتصادي في بيرنبرغ "حتى الآن لا يبدو أن تركيا تغير سياساتها بالسرعة اللازمة".

وأضاف "ونتيجة لذلك فإن المخاطر تتزايد من احتمال انكماش الاقتصاد التركي لفترة إذا لم يجر تغيير موثوق وسريع للسياسات".

وتزايدت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب رفض انقرة تحرير القس الاميركي اندرو برانسون المحتجز منذ تشرين الأول/اكتوبر 2016 بتهم الإرهاب والتجسس والذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.

وأمر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بمضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم التركي في خطوة أدت إلى انهيار الليرة.

وردا على ذلك دعا اردوغان إلى مقاطعة السلع الالكترونية الأميركية مثل آيفون، كما رفعت أنقرة الرسوم على منتجات أميركية في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "مؤسفة".

ولم يظهر اردوغان استعدادا كبيرا للتسوية مع الولايات المتحدة، وتعهد بالنصر في "الهجوم الاقتصادي" كما قال إن وراء انهيار الليرة التركية "مؤامرة سياسية".

كما حذر من أن أنقرة قد تبدأ البحث عن حلفاء جدد وأسواق جديدة.

والاربعاء تعهدت قطر، التي يدعمها اردوغان في الحصار الذي تفرضه عليه دول بقيادة السعودية، باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، في مؤشر على العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما ابدت تركيا في الأيام الأخيرة رغبة في اصلاح العلاقات مع أوروبا بعد أزمة سببتها حملة القمع التي شنتها أنقرة على من تقول أنهم وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

وأجرى إردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شددا خلالها على "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديها، بحسب الرئاسة التركية.

وأمرت محكمة اسطنبول بالإفراج عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش الاربعاء بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة علاقته بالمحاولة الانقلابية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب