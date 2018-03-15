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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 02:22 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:22

مشيعون يحملون جثمان ليانا حانانيل، أحدى القتيلات الأحدى عشرة اللاتي قتلن في حادث تحطم طائرة خاصة اثناء عودتهن من احتفال قبيل الزواج لابنة رجل اعمال تركي بارز، في مدفن ارنافوتكوي اليهودي في اسطنبول في 15 آذار/مارس 2018.

شيعت أسر تركية مكلومة الخميس 11 امرأة قتلن في تحطم طائرتهن مساء الأحد في ايران اثناء عودتهن من احتفال قبل زواج ابنة رجل الاعمال حسين بشاران، في مأساة صدمت البلاد.

تحطمت الطائرة وهي من طراز "بومبارديير تشالنجر 604" كانت تقل مينا بشاران، 28 عاما، وصديقاتها في رحلة العودة من الشارقة في الامارات قبيل زواجها في نيسان/ابريل المقبل.

سقطت الطائرة التي تملكها شركة بشاران القابضة فوق جبال زاغروس على بعد نحو 400 كلم جنوب طهران، خلال عودتها الى اسطنبول ما ادى الى مقتل الراكبات الثماني وأفراد الطاقم الثلاث.

ووارى جثمان بشاران الثرى بعد مراسم تأبين في مسجد في حي اطاكوي في اسطنبول نظم لها ولاثنتين من صديقاتها، بحضور زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.

فيما شيع جثمانا ليانا حانانيل وياسمين سيلوني، اليهوديتين، في مراسم منفصلة في مدفنين يهوديين في منطقتي اولوس وارنافوتكوي.

وشيعت جثامين ثلاث صديقات في مراسم دفن منفصلة.

ودفنت المضيفة ايدا اوسلو في اسطنبول، في حين شيعت الطيّارة مليكة قوت، العنصر السابق في سلاح الجو التركي، في مسقط رأسها قونيا في وسط تركيا.

ووضعت بزتها المهنية على نعشها الذي أسند أقرباؤها رؤوسهم عليه في حزن بالغ، على ما أظهرت صور بثها التلفزيون.

ونعت اسرة بشاران وخطيبها مراد جيزير مينا على صفحتين منفصلتين. كان الشابان يعدان للزواج في 14 نيسان/ابريل في قصر شران العائد للحقبة العثمانية والمطل على البوسفور، وهو أحد افخم أماكن الاحتفال بالزفاف في تركيا.

وكانت مينا منذ 2013 عضوا في مجلس ادارة شركة "بشاران القابضة" وهي من الشركات الكبرى التي تملكها العائلة وتهيمن على قطاع الصناعة التركي منذ انهيار الامبراطورية العثمانية، فيما الكثير من صديقاتها السبع لهن مسيرات مهنية ناجحة وبعضهم تزوجن حديثا.

واعلنت منظمة الطيران المدني في ايران تحطم الطائرة بعد السادسة مساء الاحد (14:39 ت غ) بعد ان طلبت الإذن بخفض الارتفاع بسبب "مشاكل تقنية" لم يعرف اسبابها بعد. ولم يعثر بعد على جثمان الطيّارة الأخرى بيريل غيربيش.

ويأتي الحادث بعد أقل من شهر من تحطم طائرة ركاب بمحركين تابعة لشركة طيران آسمان في جبال زاغروس ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 66.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب