هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 09:32 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، 22 تشرين الأول/اكتوبر 2019

طالب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الخميس الولايات المتحدة بأن تُسلّم السلطات التركية قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الذي تعتبره أنقرة "إرهابياً".

وقال إردوغان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي"، "يجب على الولايات المتحدة الأميركية تسليمنا الإرهابي الملقّب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر" من الإنتربول.

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنّى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

وأدّت قوات سوريا الديموقراطيّة، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكرديّة، دوراً أساسياً في قتال التنظيم الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوتّرت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العمليّة العسكريّة التركيّة في سوريا، لكنّ ترامب لمّح الأربعاء إلى أنّه سيعقد اجتماعه المقرّر مع إردوغان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكّد الرئيس التركي من جهته أنّه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.

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