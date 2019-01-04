تركيا تعتبر أن تصريحات بومبيو حول الأكراد تنم عن "نقص مقلق في المعلومات"

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 12:45 م

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في واشنطن في 13 كانون الاول/ديسمبر 2018.

نددت تركيا الجمعة بتصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي حذر الخميس من أن يتعرض الأكراد في سوريا "للقتل" على أيدي القوات التركية، معتبرة أنها تنم عن "نقص مقلق في المعلومات".

وقال حامي أقصوي الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن "قيام الوزير بومبيو بمساواة منظمة وحدات حماية الشعب الكردي الارهابية مع الأكراد، حتى لو لم يكن ذلك متعمدا، ينم عن نقص مقلق في المعلومات". ووحدات حماية الشعب الكردية فصيل كردي متحالف مع واشنطن في سوريا لكن انقرة تعتبره "تنظيما ارهابيا".

وتابع أقصوي أن أنقرة "لا يمكنها ان تقبل بان يتم اعتبار هذه المنظمة الارهابية شريكاً في مكافحة" تنظيم الدولة الاسلامية مشددا على أن تركيا "ستواصل تأمين حماية أكراد سوريا".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أثار مفاجأة عندما أعلن في كانون الاول/ديسمبر عن سحب نحو ألفي جندي أميركي نشروا في سوريا لمكافحة الجهاديين.

لكن أنقرة هددت بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردي. واثار قرار ترامب قلقا لدى حلفاء واشنطن كما أدى الى استقالة وزير دفاعه جيم ماتيس والمبعوث الاميركي الخاص لدى التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بريت ماكغورك.

وكان بومبيو صرح مساء الخميس في مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي المعروف بقربه من المحافظين أنّ "الأهمية هي لضمان ألّا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية".

ورفض الوزير الأميركي كذلك الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة "متى بالتحديد" سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.

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