تركيا تعتبر أن شراء صواريخ باتريوت لن يؤثر في العقد المتعلق بمنظومة اس-400 الروسية

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 04:25 م

اكدت الرئاسة التركية الاثنين ان شراء تركيا لصواريخ باتريوت الاميركية المضادة للصواريخ لن يؤثر في العقد الذي تم توقيعه مع روسيا لشراء منظومة اس-400.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالين للصحافيين ان "عقد اس-400 تم التوصل اليه والبطاريات الاولى من المقرر ان تسلم في تشرين الاول/اكتوبر. ان العرض الاميركي لبيعنا باتريوت لا يغير شيئا على هذا الصعيد، لاننا لا نعتبر ان كل نظام يشكل بديلا من الاخر".

وكانت واشنطن صادقت في 19 كانون الاول/ديسمبر على بيع نظام باتريوت لتركيا بغرض ثني انقرة عن شراء النظام الروسي المنافس.

واعلنت الخارجية الاميركية في بيان موافقتها على هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليارات دولار.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الاميركية أن هذا القرار الذي لا يزال من الممكن أن يعترض عليه الكونغرس، يسعى لتوفير "بديل" من منظومة اس-400 الروسية التي تعاقدت بشأنها انقرة رغم التحذيرات الاميركية.

وأضاف "لقد حذرنا بوضوح تركيا من أن شراء محتملا لمنظومة اس-400 يمكن أن يؤدي الى اعادة النظر" في بيع أنقرة مقاتلات إف-35 ويعرضها لعقوبات أميركية.

واعتبر رئيس تركيا رجب طيب اردوغان قبل اسابيع ان بلاده "بحاجة" للمنظومة الروسية.

وساد انفراج العلاقات الاميركية التركية منذ الافراج عن القس الاميركي اندرو برانسون في تشرين الاول/اكتوبر بعد عام ونصف عام من الاعتقال.

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