تركيا تعتقل 62 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 11:51 ص

الشرطة التركية تضرب طوقا أمنيا في موقع تفجير في اسطنبول في 19 آذار/مارس 2016

اعتقلت السلطات التركية 62 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مداهمات جرت صباح الجمعة في العاصمة أنقرة وفي شمال البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الحكومية.

وقالت الوكالة إنّ قوات الأمن اعتقلت في أنقرة 52 شخصاً بعد ان أصدر المدّعي العام للعاصمة 64 مذكرة توقيف في إطار تحقيق متعلّق بالتنظيم الجهادي.

وأضافت الأناضول أنّ المداهمات متواصلة لتوقيف بقية المطلوبين، مشيرة إلى أنّ الشرطة عثرت

في منازل المشتبه بهم في أنقرة على أسلحة من بينها بنادق وذخيرة.

وفي محافظة سامسون المطلّة على البحر الأسود في شمال البلاد، أوقفت الشرطة 10 عراقيين يشتبه بأنّهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ونفّذت السلطات التركية مداهمات مماثلة في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت السلطات اعتقلت قبيل الانتخابات العامة في حزيران/يونيو الفائت، 14 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداءات أثناء الانتخابات.

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 اعتداءات دامية نسب بعضها إلى متمرّدين أكراد والبعض الآخر إلى تنظيم الدولة الاسلامية.

ويعود أكبر اعتداء دام في تركيا إلى ليلة رأس السنة في الأول كانون الثاني/يناير 2017 عندما قتل مسلّح 39 شخصاً في ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول.

ومذّاك، تقوم الشرطة بعمليات دهم متكرّرة تستهدف كلاََّ من تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.

وتأتي حملة الاعتقالات في حين تعهّدت أنقرة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وتهديدها بإطلاق حملة عسكرية قريباً ضد التنظيم والقوات الكردية في شمال سوريا، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن سحب كافة قواتها البرية من البلد الذي تمزّقه حرب أهلية منذ نحو ثماني سنوات.

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