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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 01:37 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:37

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)