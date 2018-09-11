تركيا تعرب عن قلقها إزاء إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعربت تركيا الثلاثاء عن "قلقها" بعد قرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أن هذا التدبير يثبت أن الإدارة الأميركية "فقدت حيادها".
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي أن إعلان الإثنين عن الإغلاق المرتقب للبعثة الفلسطينية "مقلق جداً ويُظهر مرة جديدة أن الولايات المتحدة فقدت حيادها في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف أكسوي في بيان أن "هذا القرار من شأنه تشجيع الذين يسعون جاهدين لتدمير رؤية حل الدولتين".
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن متّهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وندد المسؤولون الفلسطينيون الذين جمّدوا العلاقات مع الحكومة الأميركية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر عام 2017 بشكل أحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بـ"التهديدات الأميركية" الجديدة.
وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان المدافع الشرس عن القضية الفلسطينية، بشدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وتأتي الخلافات بين أنقرة وواشنطن في هذا الملف ضمن إطار التوترات المتصاعدة منذ سنتين بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، التي تحوّلت إلى أزمة دبلوماسية هذا الصيف.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية الثلاثاء إن تركيا "ستستمرّ في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى إيجاد الحل العادل والمستدام للقضية الفلسطينية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب