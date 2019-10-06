هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 05:27 م

مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية في الباغوز في شرق سوريا في 18 اذار/مارس 2019

عززت تركيا انتشارها العسكري على الحدود مع شمال سوريا بعدما هدد الرئيس رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية ضد المقاتلين الاكراد الذين تعتبرهم أنقرة "ارهابيين"، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية الاحد.

وذكرت وكالة "دي اتش ايه" الخاصة للانباء أن عدد الدوريات العسكرية التركية على الحدود بواسطة آليات مدرعة "ازداد" في بلدة اكشاكالي الحدودية.

واوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية مساء السبت أن تسع شاحنات تقل آليات مدرعة، اضافة الى حافلة تقل عسكريين، وصلت الى اكشاكالي في محافظة شانلي اورفا.

واضافت الوكالة أن الهدف هو تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة أصلا على الحدود مع سوريا، من دون ان تربط بين هذه التعزيزات والتحذيرات التي وجهها إردوغان السبت، مؤكدا ان الهجوم التركي يمكن ان يبدأ "اليوم او غدا".

وتقع اكشاكالي قبالة مدينة تل ابيض السورية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية العام 2015 وطردت تنظيم الدولة الاسلامية منها.

واكدت السلطات الكردية في آب/اغسطس أن قواتها بدأت الانسحاب من تل ابيض.

وتوافقت الولايات المتحدة وتركيا في آب/اغسطس على اقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا لابعاد المقاتلين الاكراد من الحدود مع تركيا، لكن أنقرة شكت مرارا ازاء التباطؤ في اقامة هذه المنطقة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك