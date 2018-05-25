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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 05:01 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:01

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اسطنبول خلال تظاهرة دعما للفلسطينيين في غزة في 18 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)