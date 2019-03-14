أعلنت تركيا الخميس أن الانتربول أصدر مذكرات حمراء بحق 20 شخصا على علاقة بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" ويعد ناقدا لسياسات ولي العهد الامير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي.

وتبلغ المذكرات الحمراء التي يصدرها الانتربول الدول الاعضاء في منظمة الشرطة الدولية عن المشتبه بهم المطلوبين في احد البلدان.

وطلبت السلطات التركية مذكرات حمراء ل18 مشتبها بهم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ولإثنين آخرين في 21 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وفق وزارة العدل التركية.

وقالت الوزارة على تويتر إن الانتربول أصدر المذكرات في 1 آذار/مارس بدون اعطاء تفاصيل أخرى عن المشتبه بهم.

وتقول تركيا إن الصحافي قتل على يد فريق من 15 شخصا قاموا بخنقه، ولم تظهر جثته حتى الآن.

ويحاكم 11 شخصا في السعودية بتهمة المشاركة في الجريمة، وقد طلب المدعي العام السعودي الإعدام لخمسة منهم.

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