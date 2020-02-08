هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 10:01 ص

رتل عسكري تركي يمر من مدينة إدلب السورية قرب الحدود بين البلدين بتاريخ 7 شباط/فبراير 2020

هدّدت تركيا السبت بالرد على أي استهداف لمواقعها العسكرية في إدلب آخر معقل للمعارضة في سوريا، بعد يوم من إفادة مسؤولين أن قوات موالية لدمشق حاصرت ثلاث نقاط للجيش التركي.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب لصد أي هجوم من قبل قوات الحكومة السورية، وذلك بموجب اتفاقية مع روسيا -- الحليف الأبرز للرئيس السوري بشار الأسد.

وأرسلت تركيا منذ الجمعة نحو 350 مركبة برفقة قوات خاصة وذخيرة، بالإضافة إلى بعض المدرعات، لتعزيز هذه المواقع، كما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بينما ذكر مسؤولون الجمعة أن عناصر النظام السوري حاصروا ثلاثة منها.

وأفادت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "نقاط المراقبة التابعة لنا في إدلب تواصل مهامها وهي قادرة على حماية نفسها بالأسلحة والمعدّات التي تملكها".

وأضافت "في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناء على حق الدفاع عن النفس".

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مهلة نهائية لسوريا لإبعاد عناصرها عن نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية شباط/فبراير بعدما قتل ثمانية عسكريين أتراك بنيران قوات النظام السوري الاثنين.

وأكد المتحدث باسم الرئيس التركي فخر الدين ألتون أن تطور الوضع في إدلب بات غير مقبول بالنسبة لأنقرة، محملاً النظام السوري المسؤولية عن الأزمة.

وقال ألتون خلال منتدى إعلامي تركي-سوري في اسطنبول السبت "لا يمكننا التسامح مطلقاً مع ما يحصل في إدلب. وسنسعى للمحاسبة من أجل شهدائنا".

وأضاف "مكان بشار الأسد في المستقبل (...) ليس القصر الرئاسي بل محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وتطالب تركيا موسكو بإقناع الأسد بوقف العملية العسكرية في إدلب منذ وقوع المواجهات بين القوات التركية والقوات السورية.

ومن المقرر أن يعقد وفد روسي محادثات السبت مع مسؤولين أتراك بشأن الوضع في إدلب.

وعملت تركيا وروسيا عن قرب في السنوات الأخيرة لإيجاد حل للوضع في إدلب رغم أن الطرفين يتخّذان موقفين متعارضين من النزاع.

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