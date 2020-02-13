هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 12:13 م

تعزيزات عسكرية تركية لدى مرورها في مدينة الدانا في شمال غرب سوريا بعد عبورها في 2 شباط/فبراير 2020 من الجانب التركي من الحدود

هدّدت تركيا الخميس بضرب الجهاديين في محافظة إدلب السورية اذا لم يحترموا وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، وذلك غداة انتقادات حادّة وجهتها موسكو إلى أنقرة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول الحكومية، "سيتم استخدام القوة في ادلب ضد من لا يحترمون وقف اطلاق النار، بمن فيهم المتطرفون".

وأضاف "سنرسل وحدات إضافية لارساء وقف إطلاق النار مجدّداً والتأكد من انه سيستمر".

وأعلنت تركيا وروسيا مرارا التوصل الى وقف لاطلاق النار في المحافظة في إطار جهودهما لوضع حد للمعارك في ادلب، ولكن من دون جدوى.

ورغم اتفاق لخفض التصعيد بين انقرة وموسكو، يشن النظام السوري منذ أشهر هجوما في ادلب باسناد من الطيران الروسي، علما بانها آخر معقل للفصائل المقاتلة والجهادية في سوريا.

وعلى وقع تصعيد عمليات القصف في ادلب، تبادلت تركيا التي تدعم فصائل مقاتلة وروسيا التي تقف بجانب الرئيس بشار الاسد انتقادات حادة.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موسكو بالمشاركة في "المجزرة" بحق المدنيين، منددا ب"وعود لم يتم الايفاء بها".

وبعيد ذلك، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تركيا بعدم بذل أي جهد ل"تحييد الارهابيين في ادلب"، مؤكدا ان هذا الوضع "مرفوض".

وفي هذا السياق، تباحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر هاتفيا الخميس مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف حول الوضع في إدلب، وفق ما أعلن الجيش التركي عبر تويتر.

وينبع قلق تركيا حيال الوضع في ادلب من قربها من الحدود التركية، وهي تخشى ان يؤدي هجوم قوات النظام الى تدفق مزيد من اللاجئين نحو اراضيها، وخصوصا انها تستضيف 3,7 ملايين سوري.

- دعم أميركي -

وفي حين تؤدي ازمة ادلب الى توتير العلاقة بين تركيا وروسيا، فان الولايات المتحدة ابدت دعما اكيدا للسلطات التركية.

واجرى المبعوث الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري الاربعاء محادثات مع مسؤولين اتراك في انقرة.

وفي تصريحات نشرتها السفارة الاميركية في انقرة على موقع تويتر، اكد جيفري ان واشنطن "تتفق تماما مع تركيا" لجهة وجودها في سوريا "دفاعا عن مصالحها الحيوية في مواجهة تدفق اللاجئين وبهدف مكافحة الارهاب".

واضاف "نفهم وندعم القلق التركي المشروع والذي يبرر وجود القوات التركية في سوريا وخصوصا في ادلب"، مهاجما "نظام الرئيس الاسد الذي يرتكب جرائم حرب".

واكد ان على النظام السوري وحليفيه الروسي والايراني ان يدركوا انهم "لن يستطيعوا تحقيق انتصار عسكري" في سوريا.

وتابع "حين تلاحظ روسيا وايران والاسد انهم لا يستطيعون تحقيق مزيد من التقدم من دون خوض نزاع معنا او مع تركيا، سيدركون ان الوقت حان للعودة الى طاولة المفاوضات في جنيف بهدف حل هذا النزاع بالسبل الدبلوماسية".

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