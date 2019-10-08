هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 07:05 م

قافلة للجيش التركي قرب بلدة اقجة قلعة في محافظة شانلي اورفا في طريقها الى الحدود السورية مساء الثلاثاء في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2019

قال صحافي من وكالة فرانس برس إن تركيا أرسلت الثلاثاء مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا بعد أن قالت أنقرة إنها مستعدة لشن هجوم جديد ضد المقاتلين الاكراد.

وشوهدت قافلة من عشرات المركبات في بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي اورفا التركية.

واكدت وكالة الاناضول الحكومية نقل معدات للبناء من أنواع عدة بواسطة في إطار هذه القافلة المتوجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

وفي إطار تعزيز الانطباع بأن هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية بات وشيكا، قالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم إن "جميع الاستعدادات للعملية قد اكتملت".

ومساء الاثنين، أرسل الجيش التركي تعزيزات تتضمن دبابات الى الحدود مع سوريا.

وتصاعد التوتر في شمال شرق سوريا بعد إعلان البيت الأبيض مساء الأحد إثر محادثة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أن جنودا أميركيين متمركزين في المنطقة سيتم سحبهم استعدادا للعملية التركية.

لكن ترامب عدل الاثنين لهجته قائلا إنه "سيدمر اقتصاد تركيا تماما" إذا تجاوزت "الحد".

من جهتها، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن العملية يمكن ان تبدأ في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان هيئة الاركان تنتظر انتهاء انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة.

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