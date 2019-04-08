هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 01:34 م

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبيل قمة في اسطنبول في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018

جددت تركيا الاثنين أخيراً أوراق اعتماد مراسل صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية الذي أجبر على مغادرة البلاد قبل شهر، كما أكد الصحافي الألماني لوكالة فرانس برس.

وعبر توماس شيبرت عن "السعادة اثر تبديد سوء الفهم"، بعدما عاد نهاية الأسبوع إلى اسطنبول حيث يعمل ويعيش منذ عام 1997.

وكان أجبر على مغادرة تركيا في 10 آذار/مارس بعد رفض السلطات طلب تجديد بطاقته الصحافية، وكذلك مدير ستوديو قناة "زد دي إف" الألمانية في اسطنبول يورغ براس، الذي تم تجديد بطاقته بعد يومين على رفض الطلب.

وأثار رفض طلبات التجديد توترا بين أنقرة وبرلين.

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في آذار/مارس أنه من "غير المقبول" ألا يتمكن صحافيون ألمان من "العمل بحرية" في تركيا.

وفي العام 2017، أثار اعتقال الصحافي في صحيفة "دي فيلت" الألمانية دنيز يوجيل، ومواطنين ألمان آخرين، أزمة دبلوماسية خطرة بين تركيا وألمانيا. وسجن يوجيل مدة عام قبل أن يتمكن من العودة إلى ألمانيا في شباط/فبراير 2018، ما أدى إلى تهدئة بشكل نسبي في العلاقات بين البلدين.

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