تركيا توقف 109 مهاجرين حاولوا مغادرة البلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 10:36 ص

امرأة لاجئة في مخيم فيلاكيون في شمال اليونان الذي يزدحم بالعابرين من الحدود التركية اليونانية خصوصاً من النساء والأطفال في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أوقفت تركيا الأحد 109 مهاجرين غير شرعيين وثلاثة مهربين في منطقة إزمير (غرب) خلال محاولتهم مغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة أنباء دوغان.

ولم تحدد الوكالة تاريخ اعتقال المهاجرين، لكنها أكدت أن العملية جرت في أورلا في محافظة إزمير الساحلية.

وقالت إن فلسطينياً من بين "مدبري" عملية التهريب بدون أن تحدد جنسيات المهاجرين.

وتستقبل تركيا نحو 3,5 ملايين لاجئ سوري، كما أنها بلد عبور أساسي من الشرق الأوسط إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين.

ويعبر كثر تركيا إلى اليونان المجاورة.

ورغم أن الهجرة عبر البحر تراجعت وتيرتها منذ التوصل إلى اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، سجل ارتفاع ملحوظ لاعداد المهاجرين براً هذا العام، وفق أثينا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد أعلن الجمعة أن 265 ألف مهاجر غير شرعي أوقفوا هذا العام في تركيا، كما نقلت عنه وكالة انباء الأناضول الرسمية.

وبين 21 و28 كانون الأول/ديسمبر، أوقف 536 مهاجراً، وفق بيان اصدرته وزارة الداخلية السبت.

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