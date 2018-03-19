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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 07:45 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:45

مقاتلون موالون لتركيا يبدون في صورة التقطت في 18 آذار/مارس ي عفرين وهم يأخذون سلعا من محال تجارية

اعلنت تركيا الاثنين انها ستحقق في تقارير عن عمليات نهب قامت بها فصائل موالية لها سيطرت على مدينة عفرين في شمال سوريا الأحد.

وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها الأحد على مدينة عفرين في شمال سوريا في إطار حملة عسكرية أطلقتها أنقرة في 20 كانون الثاني/يناير تحت تسمية "غصن الزيتون" ضد منطقة عفرين أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي.

وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن أنقرة تأخذ هذه التقارير "بشكل جدي" و"تحقق في هذه الحوادث عن قرب وستتخذ الإجراءات الضرورية بشكل واضح"، بدون أن يقدم تفاصيل عن ماهية هذه الإجراءات.

واضاف كالين في مقابلة مع محطة سي ان ان "بشكل واضح حدث ذلك (عمليات النهب)، بعض الفصائل على الارجح لم تلتزم الأوامر التي اعطيت لها من قادتها".

وشدد على أن "هدف (تركيا) الرئيسي كان منذ البداية تحقيق الأمن والامان للسكان في عفرين ولا يزال".

وإثر دخول مقاتلي الفصائل الى عفرين، أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن عمليات نهب. وعمد المقاتلون إلى إخراج مواد غذائية وأجهزة الكترونية وبطانيات وسلع أخرى من المحال والمنازل ونقلها في شاحنات. كما استولوا على سيارات ودراجات نارية وجرارات زراعية.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة تمرد مسلحة في تركيا منذ ثلاثة عقود، وتعتبرهما "تنظيمين ارهابيين".

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني "تنظيما ارهابيا" لكنهما لا يعتبران وحدات حماية الشعب الكردية كذلك. وسلّحت واشنطن هذه الوحدات للمشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب