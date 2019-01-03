تركيا والعراق سيعززان التعاون ضد الارهاب

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 02:37 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة في 3 كانون الثاني/يناير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس إن أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بينهما ضد الإرهاب بعد التوترات الشهر الماضي بسبب الغارات الجوية التركية على معاقل المسلحين الاكراد في العراق.

وصرح إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع الرئيس العراقي برهم صالح "نحن ندرك أهمية العمل معا للنجاح في قتالنا ضد الإرهاب. وبإذن الله سنعزز في المستقبل تعاوننا في هذا المجال".

وأكد اردوغان وجود تهديدات على البلدين من "المنظمات الإرهابية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد والمجموعة التي يُلقى عليها اللوم في محاولة الانقلاب في 2016.

بدوره، قال صالح إن "العراق يرغب في التعاون الحقيقي والشراكة الاستراتيجية مع تركيا" مؤكداً أن ذلك من شأنه "ألا يخدم البلدين فحسب بل المنطقة بكاملها".

وتأتي هذه المحادثات بعدما تم استدعاء السفير التركي في بغداد الشهر الماضي للاحتجاج على الضربات الجوية التركية "المتكررة" داخل الأراضي العراقية.

ودانت بغداد تلك الهجمات واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها" بعدما ضربت أنقرة مواقع للمقاتلين الأكراد في منطقتي سنجار وجبل كاراجاك شمال العراق.

وتستهدف الطائرات التركية مرارا مخابئ حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد السلطات التركية منذ 1984، وتصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك