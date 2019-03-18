هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 12:01 م

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في موقع انهيار مبنى سكني في اسطنبول في 7 شباط/فبراير 2019

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ان تركيا وايران أطلقتا الاثنين "عملية مشتركة" ضد المتمردين الاكراد من حزب العمال الكردستاني التركي.

وقال الوزير حسب ما نقلت عنه وكالة الاناضول التركية للانباء "أطلقنا هذا الصباح في الساعة الثامنة (الخامسة ت غ) عملية مشتركة مع ايران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية" بدون اعطاء المزيد من التوضيحات.

وتتقاسم تركيا حدودا مع إيران شرقا ومع العراق في الجنوب الشرق.

ومطلع آذار/مارس قال صويلو إن تركيا تأمل في شن "عملية مشتركة" مع إيران ضد مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة أنقرة الحالية مثل هذه العملية التركية-الإيرانية ضد حزب العمال الكردستاني.

ويأتي اعلان صويلو غداة اطلاق نار وقع على بعد 100 كلم غرب الموصل بين مقاتلي حزب العمال والجيش العراقي ما أدى الى مقتل جنديين عراقيين.

وعززت تركيا تعاونها مع إيران ضد حزب العمال في السنوات الأخيرة. وتنهي أنقرة بناء "الجدار الأمني" على حدودها مع إيران لمنع تنقلات المتمردين الأكراد بين البلدين.

ويشن حزب العمال تمردا داميا ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في مواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال بالمنظمة "الإرهابية".

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