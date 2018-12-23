ترودو تفقّد القوات الكندية في مالي خلال زيارة ميلادية مفاجئة

تفقّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة مفاجئة إلى مالي السبت قوات بلاده العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد، كما أعلن مكتبه السبت.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ "رئيس الوزراء عاد اليوم بعدما زار بمناسبة عيد الميلاد قاعدة القوات المسلّحة الكنديّة في مالي".
وخلال زيارته التي رافقه فيها كل من وزير الدفاع هارجيت ساجان ورئيس الأركان الجنرال جوناثان فانس، التقى ترودو الجنود الكنديين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وشكرهم "على تفانيهم وتضحياتهم خلال هذه الأعياد".
وأضاف البيان أن ترودو التقى أيضاً خلال زيارة إلى غاو نظيره المالي سوميو بوباي مايغا.
وبحسب رئاسة الوزراء الكندية فقد شدّد ترودو ونظيره المالي على "أهميّة مواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".
وأضاف البيان أنّ رئيسي الوزراء "اتفقا أيضاً على فوائد تعزيز مشاركة المرأة في السياسة".