ترودو تفقّد القوات الكندية في مالي خلال زيارة ميلادية مفاجئة

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 02:05 ص

صورة وزّعّتها رئاسة الوزراء الكندية يظهر فيها رئيس الوزراء جاستن ترودو يصافح جندية من قوات بلاده خلال زيارة تفقدية للجنود الكنديين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في كامب كاستور بمدينة غاو في شمال مالي في 22 ك1/ديسمبر 2018.

تفقّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة مفاجئة إلى مالي السبت قوات بلاده العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد، كما أعلن مكتبه السبت.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ "رئيس الوزراء عاد اليوم بعدما زار بمناسبة عيد الميلاد قاعدة القوات المسلّحة الكنديّة في مالي".

وخلال زيارته التي رافقه فيها كل من وزير الدفاع هارجيت ساجان ورئيس الأركان الجنرال جوناثان فانس، التقى ترودو الجنود الكنديين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وشكرهم "على تفانيهم وتضحياتهم خلال هذه الأعياد".

وأضاف البيان أن ترودو التقى أيضاً خلال زيارة إلى غاو نظيره المالي سوميو بوباي مايغا.

وبحسب رئاسة الوزراء الكندية فقد شدّد ترودو ونظيره المالي على "أهميّة مواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".

وأضاف البيان أنّ رئيسي الوزراء "اتفقا أيضاً على فوائد تعزيز مشاركة المرأة في السياسة".

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