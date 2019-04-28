هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2019 07:56 م

رئيسا الحكومتين الكندية واليابانية جاستن ترودو وشينزو آبي في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في اوتاوا في الثامن والعشرين من نيسان/ابريل 2019

أشاد رئيسا الحكومتين الكندية واليابانية جاستن ترودو وشينزو آبي الاحد بالنجاحات الأولى التي تحققت نتيجة ميثاق الشراكة عبر المحيط الهادىء، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه بإيعاز من دونالد ترامب.

وعقد رئيسا الحكومتين مؤتمرا صحافيا مشتركا في اوتاوا شدد خلاله ترودو على ان هذه الشراكة "كانت ذات فائدة كبيرة للمواطنين والشركات في كندا واليابان وفي كل المنطقة المعنية".

وتربط هذه الشراكة بين 500 مليون شخص في 11 بلدا على ضفتي المحيط الهادىء.

وتابع المسؤول الكندي أن مربي الماشية في كندا تمكنوا من زيادة صادراتهم من البقر الى اليابان ثلاثة اضعاف خلال أشهر قليلة، "في حين أن مربي الماشية الاميركيين لم يتمكنوا من الحصول على ذلك".

وكان المسؤول الياباني وصل الى أوتاوا السبت قادما من واشنطن.

ورحب آبي أيضا بهذا الشراكة عبر الهادىء التي بدأ العمل بها في نهاية العام 2018 ووقعت عليها استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وكانت ادارة ترامب قررت سحب الولايات المتحدة من هذه الشراكة عام 2017 ما كاد يطيح بها.

وتابع المسؤول الياباني قائلا أن "ميثاق الشراكة يقوي الاقتصاد العالمي ولا بد أن يكون نموذجا للدفع الى الامام"، مضيفا أن كندا واليابان تسعيان لجذب مزيد من الدول للتوقيع عليه.

وفي الاطار نفسه قال ترودو أيضا "نتشارك بالطبع الامل بان يصبح ميثاق الشراكة اكثر فأكثر نموذجا يقتدى به للاتفاقات التجارية، ليس في منطقة الهادىء فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي في وقت لاحق".

وحرص رئيس الحكومة الكندية على القول إن ميثاق الشراكة "يتعارض كليا" مع النموذج الحمائي الذي يتبعه دونالد ترامب.

وتعمل طوكيو وواشنطن على التوصل الى اتفاق تجاري ثنائي يريده ترامب وسيلة لوصول البضائع الاميركية الى الاسواق اليابانية بشكل افضل.

وزيارة آبي الى كندا هي المحطة الاخيرة له في جولة شملت بروكسل وباريس وواشنطن حيث لعب الغولف السبت مع دونالد ترامب.

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