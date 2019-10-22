هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 02:04 ص

رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودوة وزعيم الحزب المحافظ أندرو شير يشاركان في مناظرة انتخابية في غاتينو في كندا في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أفادت تقديرات عدد من محطات التلفزة الكندية أنّ الليبيراليين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو سيفوزون بالانتخابات الفدرالية التي جرت الإثنين وسيتمكنون من تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب قناتي "تي في إيه" و"سي تي في" فإنّ الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعداً في برلمان أوتاوا يليهم المحافظون بزعامة أندرو شير بـ99 مقعداً، ممّا يعني أنّ الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقليّة.

من جهتها أفادت النتائج الرسمية الأولية التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات استناداً إلى فرز 18% من الأصوات أنّ الليبراليين تصدّروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ 106 دوائر لحزب المحافظين.

وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الاتّحادي في أوتاوا يتعيّن الحصول على 170 مقعداً على الأقل.

وحلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو كيبيك بحصولهم على 33 مقعداً يليهم الحزب الديموقراطي الجديد(يسار) الذي حصل على 20 مقعداً.

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطّي ست مناطق زمنية مختلفة.

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