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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 03:06 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:06

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متوسطاً زوجته صوفي غريغوار والممثل الكندي انطوني بوروفسكي خلال المسيرة السنوية للمثليين في مونتريال في 19 آب/أغسطس 2018. (afp_tickers)