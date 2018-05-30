ترودو يلتقي ماكرون قبل انعقاد قمة مجموعة الدول السبع
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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر الاليزيه في باريس في 16 نيسان/ابريل 2018(afp_tickers)
يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أوتاوا قبل قمة مجموعة الدول السبع التي ستُعقد في لا مالباي (مقاطعة كيبيك) في الثامن والتاسع من حزيران/يونيو.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي الأربعاء أن ترودو وماكرون سيعقدان لقاء الأربعاء في السادس من حزيران/يونيو في أوتاوا "لمناقشة مختلف سبل زيادة التنسيق بين البلدين حول قضايا عالمية".
ويريد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي "تعزيز التعددية" والترويج للتبادل الحرّ عبر الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (سيتا) بين كندا والاتحاد الاوروبي.
واعتبر ترودو في بيان أن "هذا الاتفاق يشجع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جيدة للطبقة المتوسطة الدخل على جانبي المحيط الأطلسي".
ويريد ترودو الذي يستضيف قمة مجموعة الدول السبع (المانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا واليابان)، أن يحقق تقدما مع ماكرون في المسائل التي يسعى الى ترويجها خلال اجتماع الدول السبع في الثامن والتاسع من حزيران/يونيو: المساواة بين الجنسين، مكافحة التغيرات المناخية، تشجيع النمو الاقتصادي للجميع وتطوير السلام والأمن.
وبعد أوتاوا، يتوجه الرئيس الفرنسي الى مونتريال ثم الى كيبيك الخميس السابع من حزيران/يونيو حيث سيلتقي رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار. وينتقل بعدها الى لا مالباي حيث ستُعقد قمة الدول السبع تحت رقابة أمنية مشددة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب