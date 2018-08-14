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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 06:03 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:03

سجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0,5 بالمئة في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الأول الذي شهد تباطؤا، بحسب أرقام أولية نشرتها الثلاثاء الوكالة الاتحادية للاحصاء "ديستاتيس".

وكان محللون توقعوا لشركة البيانات "فاكتست" بقاء النمو عند المستوى الذي سُجل بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، حين تباطأت نسبة النمو إلى 0,4 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل نموا تراكميا بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي نهاية الربع الثاني، في نتائج ستريح على الأرجح المراقبين الذين كانوا يخشون تباطؤا طوال العام 2018 بعد أداء ضعيف في الأشهر الثلاثة الأولى.

وتبقى الآفاق المستقبلية لالمانيا ضبابية، لا سيما وأن اقتصادها الذي يعتمد كثيرا على التصدير معرض بشكل كبير للنزاعات التجارية التي يثيرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أن المواجهة المباشرة بين الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي هدأت في الأسابيع الأخيرة، لا تزال ألمانيا عرضة لتداعيات نزاع ترامب مع الصين، أحد أكبر شركاء برلين التجاريين.

وتراجعت مؤشرات الثقة بالأعمال والاستثمار في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات التجارية، فيما أشارت بيانات الأسبوع الماضي حول الطلبات الصناعية والانتاج في حزيران/يونيو إلى تباطؤ.

لكن المحلل في مصرف "أي إن جي ديبا" كارستن برجسكي قال "على عكس المنتخب الوطني لكرة القدم، لم يتعثر الاقتصاد الألماني في بداية الصيف".

وتابع برجسكي "بعد تسجيل الاقتصاد نموا في 34 فصلا من أصل الفصول الـ37 الأخيرة، لا تزال ألمانيا في طريقها نحو عقد ذهبي".

لكن التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية على غرار التدهور المستمر لليرة التركية وبطء الاصلاحات والاستثمارات الداخلية تعني بحسب المحلل أن "التحديات التي ستواجه الاقتصاد الألماني ستزيد بدل أن تتقلص".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب