هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 08:42 ص

عناصر من الدفاع المدني العراقي يقومون بتعقيم مسجد في النجف تم فيه تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 3 شباط/فبراير 2020

أعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الاربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا المستجد، فيما تواصل السلطات العراقية اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض.

وقال الطبيب أياد النقشبندي لوكالة فرانس برس "توفي رجل (70 عاما) بعد تدهور صحته اثر إصابته بفيروس كورونا".

وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقا للمتحدث.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.

اصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أمراً بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور".

كما أعلنت دار الأفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار أخر.

وسجلت السلطات أكثر من 30 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

واعلن البدر الثلاثاء عن اكتشاف 31 حالة إصابة بهذا المرض، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد بين أكثر البلدان تضرراً بالوباء.

وأعلنت إيران عن أكتشاف 2336 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و77 وفاة.

ووسط تزايد القلق في البلاد أصدرت الحكومة الاربعاء الماضي، أمراً بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من اذار/مارس في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين الى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من البحرين والكويت.

وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب المسافرين من الجمهورية الإسلامية والصين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الاماكن العامة لاي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر.

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