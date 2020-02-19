هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير, 2020 10:44 م

فني مختبر يتلقى عينات من أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في ووهان في 6 شباط/فبراير 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القاريّة الخميس إلى 2112 حالة بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجّلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثّل انخفاضاً كبيراً جداً عن تلك المسجّلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).

من جهة ثانية خفّضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

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