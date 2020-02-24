هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 02:56 ص

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ أثناء سيرها في شارع في بكين في 23 شباط/فبراير 2020.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الإثنين إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها -- باستثناء حالة وفاة واحدة -- في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

وتمثّل حصيلة الإصابات الجديدة انخفاضاً بنسبة الثلث تقريباً بالمقارنة مع عدد الإصابات التي سجّلت الأحد وناهز حوالى 650 إصابة.

وإذا كانت وتيرة تفشّي الوباء في الصين تشهد تراجعاً فإنّ الوباء يتفشّى بصورة متسارعة في سائر أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين بالوباء خارج البرّ الرئيسي للصين حوالى 1500 شخص يتوزّعون على أكثر من 25 دولة ومنطقة.

ويتركّز القلق حالياً في ثلاث دول على الأقلّ هي كوريا الجنوبية (763 إصابة و7 وفيات) وإيران (حوالى 40 إصابة وثماني وفيات) وإيطاليا (149 إصابة وثلاث وفيات).

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

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