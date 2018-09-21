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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 02:32 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:32

وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر صحافي في الجولان 10 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)